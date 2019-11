Cavaglià: Motoraduno, spettacoli e l'immancabile risotto. Grandi numeri alla seconda giornata del festival

Giornata trionfale per il 'Carosello del Risotto Italiano' tra Motoraduno, spettacoli musicali e risotti in occasione della festività di 'Ognissanti'. Al mattino ottimo risultato per la prima edizione del motoraduno dedicato a Marco Simoncelli con la Fondazione omonima presente al Polivalente con i gadget dedicati al Sic. Parole di apprezzamento sul palco a sera della fidanzata del compianto Marco, Kate Fretti, che ha avuto parole di ringraziamento per tutti: "Per l'affetto tributato a Marco - ha sottolineato - e per la generosità che ci ha consentito di raccogliere molto denaro per le attività benefiche a vantaggio dei bambini autistici dei quali la Fondazione si occupa". Alla cifra raccolta si aggiungerà una ulteriore offerta dall'organizzazione a termine manifestazione che sarà comunicata a bocce ferme.

Pranzo con risotti soprattutto per i centauri di ritorno dal giro tra Serra e Lago mentre a sera il polivalente esplodeva di persone ed entusiasmo: 400 risotti preparati per i presenti (alla fine circa 500) che hanno mangiato, bevuto e assistito al concertone revival condotto da Andrea Guasco con l'orchestra Luca Panama: Giuliano dei Notturni, Michele, Paki dei Nuovi Angeli e il mitico Mal hanno scatenato giovani e meno giovani con i loro successi. Dal 'Ballo di Simone' a 'Bambolina', da 'Se mi vuoi lasciare' a 'Susandei marinai', da 'Donna Felicità a 'Singapore, da 'Yeeeeeh' a 'Furia' in un crescente entusiamo all'insegna del sorriso. A metà serata premiazione da parte della giuria tecnica presieduta da Edoardo Raspelli per il miglior risotto tra quelli preparati dalle Pro Loco ospiti: vince Cossano Canavese con il 'Risotto ai funghi' tipico della zona. Alla Pro Loco, quindi, va il 1° TrofeoCittà del Riso - Memorial Marco Reis. Soddisfazione del presidente della Pro Loco e chef della manifestazione Gian Luca Bellardone, del Comune che ha omaggiato con un mazzo di fiori Kate, fidanzata del Sic e la madrina Francesca Buonaccorso, miss 'SenzaTrucco' al concorso 'Miss Monnalisa nel Mondo' con finale a Salsomaggiore Terme (dove ha preso il posto di Miss Italia). Per l'amministrazione c'era il raggiante vicesindaco Giorgio Cabrio.

La festa è proseguita anche sabato 2 novembre con risotti, specialità piemontesi e cabaret. Il premio della giuria popolare (tutti coloro che mangiano possono votare il miglior risotto) verrà invece assegnato questa sera alle 22.