Carosello del risotto a Cavaglià, sold out per il sabato sera

Sabato sera da tutto esaurito per il 'Carosello del risotto Italiano' a Cavaglià. Una costante quella del 'tutto esaurito' per le prime tre serate della rassegna con la Pro Loco in cabina di regia con l'aiuto del Comune e di altre Pro Loco del territorio che stanno sfornando dalle cucine risotti con una qualità al di sopra delle aspettative come ha considerato anche Edoardo Raspelli testimonial della manifestazione.

Tornando al sabato è stata la musica con cabaret di Marco e Mauro ed Aurelio e Stefania ad animare il dopo cena con uno spettacolo divertentissimo dal titolo 'Come è bello fa l'amore da Fossano in giù': un umorismo semplice e genuino in parte italiano in parte in lingua Piemontese per il duo Marco e Mauro, cresciuto nelle emittenti locali (Telecupole soprattutto), una sorta di Legnanesi sabaudi accompagnati nello spettacolo da Aurelio e Stefania, portacolori della bella musica ballabile e d'ascolto da molti anni nelle piazze del sud Piemonte soprattutto.

Il testo dello spettacolo vede anche la collaborazione di Massimo Brusasco, scrittore e giornalista del fubinese che è però conosciuto a Biella per il libro 'I Promessi sposi, la Passione e il gatto che non voleva stare solo' che parla, tra le altre cose, anche di Sordevolo e della Passione. Più di 500 i risotti usciti dalle cucine a sera (ai quali vanno aggiunti il centinaio di sabato a pranzo) e un conteggio totale che domenica sera dovrebbe superare i 2mila. Infatti nella sera della chiusura del 'Carosello' 2019 verrà dichiarato il premio del pubblico per il migliore risotto (quello della giuria tecnica con 'Trofeo Memorial Marco Reis' è andato a Cossano Canavese) a metà dello spettacolo delle 'Mondine' , trio vocale con le canzoni popolari del periodo della raccolta del riso delle giovani ragazze provenienti da ogni parte di nord d'Italia, figura resa celebre da Silvana Mangano nel film 'Riso Amaro' con Vittorio Gassman.