Dal Nord Ovest - Cade in casa ma il figlio disabile non la può soccorrere, salvata da Vigili del fuoco e 118

Nella giornata di oggi, intorno alle 9, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta a Varallo Pombia, in località cascina Favorita, per il soccorso di una persona. Sul posto gli uomini del 115 hanno verificato preventivamente se ci fosse il monossido di carbonio, escludendone l'eventualità. All’interno dell’abitazione c'erano due persone, di cui un disabile con l’anziana madre, caduta e per questo impossibilitata a rialzarsi autonomamente. La donna è stata quindi trasportata all'ospedale di Borgomanero per le cure del caso.