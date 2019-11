Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, incidente nella notte a Valdengo

Ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, ed è finito in un piccolo dirupo a bordo strada. L'episodio è accaduto nella notte in via Marconi a Valdengo, sulla strada che scende dal castello. Il giovane alla guida dell'auto non ha riportato ferite. In giornata il mezzo (in foto) verrà recuperato dal carro attrezzi.