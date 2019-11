Ladri a Cossato, rubati gioielli in un'abitazione di via Paruzza

Topi d'appartamento in pieno giorno a Cossato. Questa mattina, 3 novembre, i ladri hanno portato a segno un colpo in un'abitazione di via Paruzza: arrampicandosi sul balcone, hanno forzato la porta finestra per poi mettere sottosopra tutte le stanze. Nel bottino dei ladri alcuni monili in oro, per un danno che non è ancora stato verificato. Sull'accaduto indagano i Carabinieri di Cossato.