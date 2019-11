Cossato: Si ribalta con l'auto in via Maffei, donna in ospedale FOTO

Ha riportato alcune ferite ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti la donna che poco fa, intorno alle 9, è finita fuori strada in via Maffei, a Cossato, probabilmente a causa dell'asfalto viscido. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri di Mosso e Cossato.