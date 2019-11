Biella, minorenni e alcol: controlli notturni per il vice sindaco e la polizia locale: "Situazione sconcertante"

Lo sconcerto della 15enne, recentemente trasportata all'ospedale in coma etilico, ha allarmato ancor più l'amministrazione comunale e le forze di polizia di Biella. Nella serata di Halloween, il 31 ottobre scorso, il vice sindaco Giacomo Moscarola insieme al vice comandante della polizia locale Marcello Portogallo e una pattuglia di agenti hanno percorso un giro per la città al fine di capire il fenomeno dell'abuso di alcol tra i minori. Chiaramente, in borghese hanno potuto avvicinare e dialogare con ragazzi stessi, tutti di età compresa tra i 15 e 22 anni.

"Abbiamo proceduto con controlli mirati in determinate zone della città -commenta Moscarola-. La pattuglia ha identificato oltre 20 giovani. Siamo partiti verso le 19,30 e da subito ci siamo trovati di fronte ad una situazione abbastanza sconcertante. Nella zona di via La Marmora abbiamo incontrato ragazzi con borsoni contenenti alcolici, birra e vino. Senza distinzione, maschi o femmine, italiani e stranieri".

La risposte ricevute hanno riassunto in pieno il problema del diffuso abuso di alcol. "A quest'ora iniziamo a carburare per poi andare alle feste di Halloween più tardi -rispondono i giovani-. Con noi ci sono sempre ragazzi maggiorenni che entrano nei supermercati e acquistano gli alcolici, la birra, il vino. I costi sono alti e se compriamo fuori dalle feste spendiamo sicuramente molto meno".

Il gruppetto ha proseguito il giro d'ispezione fino ad arrivare alle 23 in centro città, nelle zone tra via Italia, piazza Duomo e sotto i portici di piazza Vittorio Veneto. La situazione non è cambiata, hanno incontrato ragazzini con bottiglie di gin in mano, amari anche di marca, visti bere "a canna". Il giro è poi terminato dopo la mezzanotte nei locali più gettonati della città. "Devo dire che in questi locali abbiamo trovato professionisti seri -continua ancora il vice sindaco-. Loro hanno sempre la situazione sotto controllo e verificano ogni caso anomalo che si presenta. Il vero problema è l'acquisto delle bevande nei supermercati o negozi. Non pensavamo fosse un problema così diffuso. Questa serata ci ha lasciati davvero sconcertati".

In fase di realizzazione dalla giunta Corradino c'è il nuovo regolamento di polizia urbana. "Ci sarà una regola specifica -conclude Giacomo Moscarola- che vieta il consumo degli alcolici per strada. Una norma che alla luce di questi fatti, risulta importante. Anche se noi cerchiamo e cercheremo di continuare l'attività di repressione sull'abuso di alcol tra i minori, anche l'Asl Biella deve collaborare in qualche maniera. In settimana cercherò di parlare con loro".