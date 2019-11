A Bogotà l'addio alla biellese Graziella Zorio, maestra e Cavaliere della repubblica

Si sono svolti lo scorso lunedì a Bogotà, in Colombia, i funerali di Graziella Zorio, maestra molto conosciuta a Biella e Cavaliere della Repubblica per meriti culturali. La folla si è stretta commossa intorno alla famiglia di Graziella: il marito Camillo Zorio, originario di Sagliano Micca, i figli Fosco, Diego e Corrado con le mogli e i sei amatissimi nipoti.

Maestra e direttrice didattica di valore internazionale, Graziella Ferraro Titin aveva iniziato ad insegnare giovanissima in Valle Cervo. Nel 1958, con il marito Camillo, trasferitosi in Colombia per lavoro, aveva dato vita alla scuola italiana "Collegio Italiano Leonardo Da Vinci" di Bogotà per offrire una scuola completamente italiana ai tanti immigrati che si erano trasferiti nella capitale colombiana.

Sotto la sua direzione, il "Collegio Da Vinci" è divenuta una delle scuole più prestigiose dell'America Latina, oltre che una complessa struttura scolastica che conta oggi 1420 studenti e centinaia di impiegati tra docenti e personale. A Graziella si devono anche i corsi di scambio didattico con il Liceo scientifico di Biella e Cossato, iniziati vent'anni fa, che ogni anno portano una settantina di liceali colombiani nel Biellese.

Migliaia di persone hanno gremito l'auditorio della scuola e il piazzale antistante per ricordare una donna di rare qualità umane, appassionata della cultura italiana e ancora di più dei suoi studenti, capace di formare intere generazioni e farli innamorare dell'Italia e del suo Biellese.