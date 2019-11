"Il vercellese .....verso Santacruz" di passaggio a Viverone

Il Rotary Club Viverone Lago, lunedì 28 ottobre 2019 ha avuto il privilegio di ascoltare l’intervento di Germana Vercellino sul tema della sostenibilità e della cooperazione internazionale, che ha riportato la sua esperienza pluriennale con il territorio di Capoverde.

Una presentazione coinvolgente ed entusiasta sui progetti dell’associazione "Il vercellese… verso Santa Cruz”, una grande missione in collaborazione con le istituzioni di Capoverde volta alla crescita socio-culturale ed all’inserimento lavorativo delle donne e degli uomini di Capoverde.

L’Associazione – formalmente costituitasi in data 19 gennaio 2009 – è formata da un gruppo di volontari che intendono aiutare i bambini ed i giovani in difficoltà. L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di sostenere attivamente i progetti per favorire la crescita socio-culturale dei giovani capoverdiani di Santa Cruz. Attualmente il gruppo è composto da 24 soci , di cui 8 attivi e tra di loro un presidente e sei consiglieri. Dal 2009 ad oggi alcuni soci si sono alternati nelle missioni a Santa Cruz, dove sono stati portati avanti diversi corsi di formazione (cucina, igiene degli alimenti, conservazione degli alimenti, permacultura). Dal 2014 si sta lavorando per introdurre, su richiesta dell’Amministrazione di Pedra Badejo, una apicultura razionale.

Con la missione ultima di gennaio 2017, sono stati presi accordi per un progetto condiviso di “Turismo naturalistico/solidale”, considerato anche il fatto che l’ONU ha dichiarato il 2017 “anno del turismo sostenibile”.

Nella stessa serata abbiamo avuto il privilegio di “spillare” una nuova socia nella persona di Simonetti Grazia, nuova linfa al nostro gruppo sempre molto attivo sul territorio ed oltre.

Info: www.ilvercelleseversosantacruz.it

Contatto del responsabile Ufficio stampa Roberto Luzzitelli: rotaryviveronelago@gmail.com