Due computer, un lettore DVD e un proiettore da Viviamo Candelo per le scuole del paese

Nei giorni scorsi si è svolta la consegna del materiale acquistato dall'associazione Viviamo Candelo per le scuole del paese. Un gesto divento realtà grazie al ricavato della festa d'estate Saturday Night Live, organizzata dall'associazione per la terza volta. La scuola ha ricevuto in dono un computer portatile, un computer fisso, un lettore DVD ed un proiettore per la lavagna multimediale, per un totale di circa 2200 euro.

"Siamo veramente orgogliosi di aver potuto acquistare tutto il materiale richiesto - raccontano - e siamo soddisfatti, anche grazie a tutti i cittadini, di contribuire alla crescita del nostro amato paese. Il sorriso dei bambini è impagabile".