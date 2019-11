Virtus Biella, un sabato da "brividi". Arriva la capolista Cremona

Seconda partita casalinga consecutiva per Mariottini e compagne. Al PalaSarselli arriva la tritasassi di questo inizia di campionato, la capolista Esperia Cremona. Due secchi 3-0 lasciano intendere la forza e l'ambizione della società lombarda. Le ragazze nero fucsia si sono preparate bene anche questa settimana con allenamenti mai interrotti, nonostante ieri fosse il giorno di Ognissanti. Ci vorrà tanto cuore e moltissima attenzione per contrastare la corazzata lombarda. Insomma una partita per la migliore Virtus di questo momento iniziale di stagione. Oltre a questi "piccoli dettagli" il sestetto in campo potrà contare sul fantastico tifo dell'impianto di Chiavazza.

Ma andiamo insieme ad analizzare l'incontro con la nostra banda Miriam El Hajjam. "E' un match molto difficile così come tutte gli incontri che disputeremo durante l'arco del campionato. Cremona non ci spaventa proprio perchè questo, secondo me, è un girone dove tutti possiedono le carte per vincere ogni match. Detto questo Esperia è una squadra ben attrezzata e sono certa venga a Biella per cercare più punti possibili per continuare la sua marcia. Dobbiamo essere preparati e consapevoli delle loro due vittorie consecutive in altrettante uscite. Giocare in casa con il supporto dei nostri tifosi, per noi è come avere un valore aggiunto. A parte la dimostrazione dello scorso campionato, contro Acqui è stata la testimonianza di quanto ci abbia aiutato". Ricordiamo che l'appuntamento Prochimica Novarese Virtus Biella-Esperia Cremona è in calendario sabato 2 novembre alle 21. Chiaramente al PalaSarselli. FORZA VIRTUS!!!