Trivero Basket, al via la stagione: Corrado Boschetti nuovo responsabile settore giovanile

Molto lavoro dietro le quinte durante l'estate 2019 per tutto lo staff del Trivero Basket, ed oggi è venuta l'ora di dare il via alla quindicesima stagione sportiva del sodalizio Valdilanese con l'esordio del campionato Under 14. Continua il forte impegno del Presidente Filippo Barberis Organista per le squadre giovanili.

Sono confermati tutti i gruppi giovani della stagione precedente, Under 14, Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini. La novità più grande riguarda l'accordo raggiunto con Corrado Boschetti, che guiderà le squadre Under 14 e Aquilotti. Nome molto conosciuto nell'ambiente della Pallacanestro, già giocatore di serie C Nazionale, ha conseguito le tessere di Allenatore Nazionale e allenatore FIBA. Grande esperienza anche con i bambini; istruttore minibasket e insegnante Educazione Motoria nelle scuole elementari e medie. Altre esperienze come preparatore atletico, fisioterapista ed istruttore di nuoto.

Nella sua carriera di allenatore ha allenato Basket Femminile Biellese, Teens Cossato, ma anche Vercelli, Ghemme, Borgomanero, Invorio, senza dimenticare la promozione sfiorata in serie B con Pallacanestro Atri in Abruzzo ed il titolo regionale Under 21 con la stessa società. A guidare la squadra Esordienti sarà l'istruttore Edoardo Cecchini, che dopo la bella stagione con gli Under 13 riprende il gruppo che già aveva allenato due stagioni or sono. A completare lo staff sarà Lorenzo Brambilla, studente ISEF ad Asti, proseguirà il bel lavoro con il gruppo Pulcini e guiderà gli Scoiattoli 2012 nel loro primo campionato non competitivo.

Prosegue la collaborazione con Pallacanestro Biella ed il progetto Biella Next anche per questa stagione che vede la presenza di alcuni atleti di Valdilana nelle file di Pallacanestro Biella. Da fine settembre gli istruttori sono stati nelle scuole primarie che hanno aderito al progetto “Muse ad Olimpia” in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Fila Museum, per la promozione dello sport come gioco-educazione nelle prime classi elementari. Le iscrizioni sono sempre aperte contattando i responsabili Filippo Barberis Organista (349-1794684) e Nico Di Biase (348-6065219) per qualsiasi informazione.

Gruppo Under 14 - nati nel 2006/2007

Gruppo Esordienti – nati nel 2008/2009

Gruppo Aquilotti e Gazzelle – nate/i nel 2010-2011

Gruppo Pulcini e Paperine – nate/i nel 2012/2013 e 2014 (con età minima di 5 anni compiuti).