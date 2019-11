Road to New York Marathon, ecco i 39 biellesi di Run to Feel Better

E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso, il blu ha invaso New York con ben 70 affiliati! Sono già tutti atterrati i 39 runners di Run to Feel Better che, la prossima Domenica 3 Novembre nella mattinata americana (pomeriggio italiano), percorreranno i 42,195km della Maratona più famosa del mondo. E’ la seconda volta che Michele Stefani accompagna i runners della sua società a New York, ed è il secondo anno consecutivo che porta a correre la TCS New York Marathon, delle persone che fino a Gennaio scorso non avevano mai corso in vita loro. L’iniziativa da lui ideata, Run to Feel Better, battezzata l’anno scorso “dal divano alla maratona in 1 anno”, si è in poco tempo espansa, e quasi alla fine della seconda edizione, si è tornati a New York triplicando i partecipanti!

I Giganti. Fanno parte della famiglia Run to Feel Better, alcuni atleti che tutti i giorni combattano una “guerra invisibile” contro malattie invalidanti, ma che grazie all’iniziativa di Michele Stefani sono riusciti a portare a termine il loro sogno: Antony “The King” faceva parte della prima edizione, ha partecipato e finito la Maratona di New York 2018 nella categoria Handbike, quest’anno ci è tornato nuovamente con un “nuovo mezzo più performante” ed è pronto a mettersi al collo un’altra medaglia, dimostrando che una malattia se lo vuoi, non ti ferma. Cristian “Multiplus” combatte quotidianamente la sua malattie a suon di km in bici o di corsa, di maratone ne ha corse parecchie, più di 15 fra Italia e resto del mondo, facendo il suo record di 3h43’ meno di 3 mesi fa e, perché come dice sempre lui “mi piace pensare di correre per chi non può farlo”.

I biellesi partecipanti di Run to Felle Better. 71161 Alberta Federica, 67821 Barazzotto Federico, 31664 Bergo Marco, 36425 Borille Barbara, 64206 Bottoni Elvira, 19274 Brovarone Giorgio, 72542 Brovarone Benedetta, 23111 Carelli Camillo, 71426 Cerruti Stefania, 72160 Cinalli Romana, 53235 Comello Daniele, 24042 Costa Aldo, 56074 Crosa Piero, 41712 Cucco Cristian, 70024 Donino Irena, 52539 Fabris Gianluca, 56278 Ferrari Mariano, 63650 Franceschini Marco, 70486 Giordani Sara, 55158 Goria Andrea, 71223 Guadagnolo Giovanni, 71178 La Porta Christian, 71066 Lazzaretti MariaPia, 286 Leonardi Antony, 69194 Nachtigal Nelli, 53315 Pasteris Lucetta, 70045 Pella Antonella, 54552 Pellerei Federica, 64580 Portesan Arianna, 64744 Ravetti Cristiana, 52737 Rigamonti Alfredo, 63670 Scisciani Emanuela, 37192 Sereno Fassola Angelo, 72625 Sicari Maria, 57254 Stefani Michele, 65337 Stefanuto Serena, 71636 Tufo Rosanna, 71681 Vannini Diego, 64741 Virla Christine.

