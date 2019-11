La carica dei 449 al Giro delle Cascine, vince la coppia Carrera-Bertone FOTO

Il Biellese si è dato appuntamento questo pomeriggio, sabato 2 novembre, alla 46° edizione del Giro delle Cascine, organizzato dal Gaglianico '74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano e il supporto di Protezione Civile Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo (e con la partnership di diverse aziende del calibro di Lauretana, Menabrea e Pasticceria Massera).

449 i runners alla partenza - secondo numero di partecipanti di sempre e terza volta sopra quota 400 - e 121 gli iscritti alla passeggiata non competitiva.

Sfida ritardata di circa 20 minuti a causa di un incidente che ha visto l'intervento del 118 in un campo limitrofo alla partenza: qui, era presente anche il primo cittadino di Gaglianico Paolo Maggia, visibilmente entusiasta dell'affluenza di sportivi.

Al termine di una gara veloce e ricca di emozioni, Francesco Carrera dell'Atletica Casone Noceto ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 30'32''; alle spalle dell'atleta di Borgosesia si sono posizionati Mehdi El Maamari in 31'46'' e Stefano Casagrande in 31'52''. In campo femminile si è registrato il successo di Catherine Bertone dell'Atletica Sandro Calvesi con il tempo di 34'21'', seguita da Elisa Stefani (Brancaleone Asti) in 34'40'' e Lucrezia Mancino (Unione Giovane Biella) in 37'44''. Premiazioni finali ad opera del vice sindaco Mario De Nile, insieme al presidente regionale Fidal Rosy Boaglio, al vice Graziano Giordanengo e al consigliere regionale Fidal Vichy Meliga.

Il Trofeo Ezio Cappio (in combinata somma tempi tra questa gara e la Biella-Graglia) è stato vinto da Massimiliano Barbero ed Eufemia Magro; il Trofeo Roberto Febbraio alla memoria se l'è aggiudicato Gabriele Beltrami mentre Edoardo Russo e Eleonora Cerruti hanno ricevuto il Gran Premio Memorial Elio Cerruti per i primi runners classificati residenti a Gaglianico.

Domani seguiranno classifiche complete e di categoria.