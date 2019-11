Kick Boxing Biella, oro per la femminile

Si è svolta domenica scorsa al Palazzetto dello Sport di Biella in via Paietta, la manifestazione di sport da combattimento organizzata dalla Fitness Club di Ponderano. Ottime la prove degli atleti di Kick Boxing Biella, che sono stati i protagonisti, insieme alle diverse scuole e club provenienti dal nord d’Italia, di una giornata all’insegna dello spirito sportivo e rispetto tra tutti gli avversari.

Le congratulazioni del Presidente WFC Italia Franco Scorrano agli organizzatori, tra cui il Maestro Fenaroli Daniele, Mauro Garolla, e tutti i loro collaboratori che si sono impegnati alla buona riuscita e gestione dei 150 atleti presenti alla prima Tappa dei campionato italiano di discipline a contatto leggero.

Nella giornata le dimostrazioni di combattimento con i bambini della kick Boxing Biella, tra cui, Nicolò Regazzo, Edoardo Trevisan, Nicolò Rosso, Matteo Fattarella e Nicolò Timpani, hanno emozionato il pubblico e evidenziato una predisposizione a queste discipline, in una fase ludica e di divertimento. La combattiva squadra femminile conquista l’oro con Francesca Coppola e Nicole Costa, insieme a loro sul podio più alto anche Paolo La Bua. A seguire un pareggio per Lemuel Chiarini contro il forte atleta milanese, e le sconfitte ai punti per i giovanissimi Edoardo Bernasconi e Leonardo Regazzo.