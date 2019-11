Edilnol Biella sfida il fanalino di coda Eurobasket Roma in un match insidioso

Dopo circa 2 mesi di campionato in cui il calendario aveva riservato ai ragazzi di Galbiati solo match giocati entro i confini regionali arriva il momento di lasciare i confini Piemontesi per viaggiare sino a Roma nella prima trasferta “vera” dell’anno. L’Eurobasket, a cui l’Edilnol farà visita Sabato 2 novembre, palla a due alle ore 18:00, è il fanalino di coda di questo campionato di A2 girone Ovest, ancora inchiodata a zero punti dopo cinque giornate.

Qui Biella

Terza partita in sette giorni e stanchezza che potrebbe farsi sentire. Polite Jr, nel post vittoria con Tortona l’aveva ammesso, di sentirsi un po’ sulle gambe. Sicuramente lo staff ha lavorato per far arrivare tutti i giocatori nelle migliori condizioni possibili per un match che, in ottica salvezza, rappresenta un vero e proprio scontro diretto. Vero è che le due squadre hanno avuto avvii di stagione opposti ma il campionato è ancora lungo ed ottenere il primo scalpo in trasferta sul campo del fanalino di coda sarebbe molto importante in termini di fiducia e classifica. Le condizioni generali del roster sono buone, Lombardi ha dimostrato di poter essere utile in rotazione ed è destinato presto ad incidere anche come terminale offensivo e Donzelli - apparso un po’ appannato contro Tortona - avrà sicuramente voglia di fare meglio così come il già citato Polite jr.

In ogni caso, come si suol dire, la bestia è più pericolosa quando ferita e Roma non fa eccezione chiamando Biella ad una prova dall'altissimo coefficiente di difficoltà.

I Capitolini, dopo l’avvio di campionato tragico, hanno esonerato coach Nunzi e inserito Maffezzoli - ex Avellino in A1 - e ripongono negli esterni USA Miles e Taylor le proprie armi a livello offensivo, limitare uno dei due - se non, ovviamente, entrambi - porterebbe del gran fieno in cascina ai Rossoblù.



Qui Roma

Dell’avvio di campionato abbiamo già parlato, di Maffezzoli nuovo coach anche. L’Eurobasket arriva al match affamata di vittoria e riscatto e darà battaglia dal primo minuto grazie al roster completo e dotato di un buon mix di fisicità ed esperienza.

Biella deve aspettarsi un match sporco e fisico contro una squadra migliore di quanto la classifica non dica - 4 sconfitte su 5 sono arrivate con 6 o meno punti di scarto.

Sarà importante fare tesoro dell’esperienza accumulata in questo avvio di campionato e lottare su ogni pallone.

Occhi puntati quindi sulla palla a due che verrà alzata alle ore 18 di sabato 2 novembre per Eurobasket Roma - Edilnol Pallacanestro Biella.