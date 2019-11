Edilnol no limits, anche Roma cade. Biella a quote altissime

Quali sono i limiti di questa squadra? La risposta ancora non c'è, ma ciò che l'Edilnol ha mostrato nella trasferta di Roma contro l'Eurobasket porta numerosi indizi a favore del potenziale ancora inespresso a disposizione.

Contro un avversario con le spalle al muro ed alla ricerca della prima vittoria stagionale, Biella reagisce ad un avvio complesso con l'ingresso di Massone e con un cambio di passo che tramortisce i Capitolini, bravi a dare battaglia sino ad inizio ultimo quarto. Saranno il solito Bortolani e la solidità di un ottimo Ed Polite a scrivere la parola fine sul match che si chiude sul 68-79 con la schiacciata di Eric Lombardi sempre più coinvolto ed in crescita.



Tabellini

Biella

Bortolani 14, Saccaggi 11, Lombardi 7, Omogbo 18, Polite jr 15, Barbante 4, Deangeli ne, Pollone, Massone 7, Donzelli 5, Bertetti.

Roma

Viglianisi 7, Loschi 5, Miles 22, Taylor 15, Fattori 13, Sacchettini, Fanti 2, Cicchetti 2, Chinellato, Ludovici ne, Bischetti ne, Graziani 2

Pagelle

Bortolani 6,5 - Assente per 3 quarti, la chiude come ormai ci ha abituato, nel quarto quarto

Saccaggi 7,5 - Altro match di una solidità spaventosa, 11 punti - 6 rimbalzi - 8 assist e una conduzione del match magistrale

Lombardi 7 - Ben tornato Eric, ottimo a rimbalzo trova il canestro nella fase finale del match

Omogbo 7 - La solita molla, i soliti risultati. Un rebus anche per i lunghi di Roma.

Polite jr 7,5 - Co-MVP con Saccaggi e Massone, attacca con decisione ed iniziativa, produce ottime cifre subendo 7 falli.

Barbante 6,5 - Azzeccatissimo il suo inserimento in partita, disturba ogni tiro all'interno dell'area e conferma la sua evoluzione in "intimidatore" d'area

Massone 7,5 - Decisivo oltre i numeri, +27 con lui in campo. La sua leggerezza nel giocare è qualità indispensabile a questa squadra

Bertetti s.v. - Poco in campo, avrà tempo per incidere più avanti

Donzelli 6 - Altro match complesso, pare stanco. Una settimana di recuperò gli farà bene in vista di Trapani