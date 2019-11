Bfb under 16 cede in casa a Saluzzo con un primo quarto da dimenticare

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per l'Under 16 del Basket Femminile Biellese. Partita fotocopia della precedente: pessima partenza, grande recupero, giocata punto a punto fino ai minuti finali quando le ultime energie non permettevano di mantenere il ritmo delle avversarie.Contro una squadra dotata di tanti centimetri, ma non tecnicamente superiore a Biella, ancora una volta la sconfitta è maturata nei minuti finali quando la panchina corta si è fatta sentire. C'è da dire però che anche questa volta le ragazze di coach Antona hanno avuto una partenza che ha compromesso l'intera gara.Nel primo quarto, Saluzzo ha dimostrato i suoi limiti di gioco. Le laniere però si sono adeguate al gioco confusionario e le troppe palle perse hanno permesso alle ospiti di chiudere in vantaggio 20 a 9. Nel secondo quarto ecco la reazione di Biella.

Il parziale di 20 a 9 questa volta era a favore della Bfb e, grazie soprattutto al duo Zanforlini-Habti (42 punti in due) e il contributo di Arco, al riposo lungo si andava in perfetta parità. Al rientro dagli spogliatoi la partita si faceva equilibrata. Combattuta punto a punto con sorpassi e contro sorpassi. A metà dell'ultimo quarto un break biellese portava le laniere da -1 a +7. Ma qui finivano le energie. Le giovani saluzzesi prima ricucivano e poi, con tre triple in due minuti portavano il vantaggio ospite a +10. Vano il disperato tentativo delle biellesi. Riducevano il gap e la tripla finale di Peretti riduceva lo svantaggio a 4 punti, non cancellando il rammarico di aver perso una partita sicuramente abbordabile. Contrariato coach Antona: "Abbiamo giocato al di sotto delle nostre capacità. Ci è mancata la concentrazione. Frutto forse anche di poca attenzione durante gli allenamenti. Speriamo di rifarci nella prossima trasferta". Non c'è tempo infatti di riposare perchè domenica ci sarà già l'impegnativa trasferta a Bra.

BFB U16 - SALUZZO: 58 - 62 (9-20/29-29/43-42).

Bfb: D'Amico, Zanforlini 19, Simonetti, Gentile 1, Arco 7, Habti 23, Peron 2, Peretti 7. All. Antona