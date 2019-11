Treni - Lucia Azzolina sull'attacco di Patelli: "Manie di protagonismo? Mi sono interessata del Biellese"

"Destano stupore le parole dell'Onorevole Patelli che ha molte qualità, ma evidentemente non quella di concentrarsi su ciò che bisogna fare per il bene del territorio biellese. L'Onorevole Patelli sa bene, infatti, che le risorse per l'elettrificazione della linea Biella-Santhià andavano sbloccate. Lo conferma lei stessa attraverso le parole con le quali mi attacca, quando afferma che ci sarà a breve la firma per l'assegnazione del finanziamento. Assegnazione molto attesa, di cui mi sono interessata e di cui ho dato notizia qualche giorno fa. Capisco il nervosismo politico, ma, come sa bene Patelli, lo scorso 4 ottobre l'Unione industriali di Biella ci ha riuniti come forze politiche proprio per sensibilizzarci sulla questione e sollecitare lo sblocco delle risorse. Per questo mi sono mossa per capire i tempi e dare rassicurazioni agli industriali e alla cittadinanza. Su una cosa Patelli ha ragione: c'è ancora tanto da fare. E allora, mettiamoci tutti al lavoro anziché insultare i colleghi di altri schieramenti come fa lei con me, accusandomi di manie di protagonismo. Come deputato eletto a Biella ho fatto il mio dovere e mi sono interessata del mio territorio. La invito a fare altrettanto". Così la Sottosegretaria all'Istruzione, Università e Ricerca, deputata del Movimento 5 stelle eletta a Biella, Lucia Azzolina ha risposto all'attacco della collega Cristina Patelli (Lega).