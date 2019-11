"Torrone dei morti", l'omaggio alla tradizione di Cioccolato TAF dedicato a "Fortunio"

Il "Dolcetto o scherzetto?" sta ormai divampando in tutta Europa.

Un'usanza tutta americana che tanto adorano i bambini di oggi e che diverte pure gli adulti. Mentre, in Italia, certo non mancano usanze e tradizioni che, alle volte, rischiano di essere abbandonate. Lo sa bene Titti Fortunata Apicella di Cioccolato TAF che, nel novembre 2015, decise di importare nel Biellese un antico dolce partenopeo, fortemente legato alla commemorazione dei defunti: il "Torrone dei morti".

Titti aprì la sua cioccolateria nel gennaio 2015, e, nei primi mesi, al suo bancone ebbe la fortuna di approfondire la conoscenza con Guido Boraine, poi scomparso nel luglio di quell'anno. Guido era meglio conosciuto come "Fortunio", in quanto ultimo erede di quella che, in passato, fu una delle più rinomate pasticcerie del Biellese.

Guido era una persona colta, amante del bello e delle cose fatte bene, ma era anche un nostalgico, nostalgia soprattutto per quel tipo di pasticceria artigianale che, ai suoi tempi, era realizzata con meticolosità e maestria. Tra un cappuccio e un toast Titti e Guido non perdevano occasione per scambiarsi pareri su i tipi di creme, di torte, di champagne, di preparazioni, di porcellane per il servizio del té.

Titti, il più delle volte, rimaneva ammaliata dinnanzi ai racconti di Guido nei quali rieccheggiava la sua forte passione per la pasticceria. Questo era il modo con cui Titti lo ringraziava per le belle chiacchere, per gli ottimi consigli, ma soprattutto per la lusinghiera approvazione e per il grande incoraggiamento offerto proprio a lei, una ragazza "figlia di pizzaioli" che mai aveva indossato un grembiule.

Il 2 novembre 2015, in occasione della commemorazione dei defunti, Titti decide di omaggiare i suoi cari scomparsi dedicandogli il "Torrone dei morti", un'antico dolce appartente alle sue tradizioni partenopee, e di farlo conoscere al pubblico biellese. Realizzato con ingredienti semplici ma di alto pregio (cioccolato e frutta secca), ben decorato e dal gusto antico, il Torrone dei morti sicuramente sarebbe piaciuto molto a Guido.

Il consenso dei clienti fu immediato e da quell'anno a Biella, come nella "Vecchia Napoli", Il Torrone dei morti è sempre più apprezzato e ricercato.

