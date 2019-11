Candelo, il "Mercato della terra" domenica 3 novembre

I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food. Luoghi di incontro dove i produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente. Inoltre, preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità.

I produttori agricoli avranno così ancora una volta la bella opportunità di incontrare personalmente i consumatori, per rispondere alle richieste, far conoscere i processi di produzione, le caratteristiche dei loro prodotti e i migliori abbinamenti, che spaziano dal vino alla birra, dal miele, alle confetture, ai formaggi e poi gli ortaggi autunnali, i dolci artigianali, le farine, i salumi e i prodotti della fattoria tipici di questa stagione, una occasione unica per conoscere i veri sapori del nostro territorio. Domenica 3 novembre dalle 10 alle 18 a Candelo si terrà la manifestazione.