Recuperata la formella raffigurante la V^ stazione della via Crucis trafugata nella chiesa di Candelo

Una formella raffigurante la V^ stazione della via Crucis rubata in una chiesa di San Pietro a Candelo è stata recuperata dalla squadra mobile di Biella con a capo Marika Viscovo.

La Squadra Mobile della Questura di Biella veniva a conoscenza di un furto di un’opera d’arte, consistente in una formella in legno con altorilievo, raffigurante la “V^ Stazione della via Crucis”, perpetrato all’interno della chiesa. Le immediate indagini avviate negli ambienti dediti al traffico di oggetti di “Arte Sacra” e di “Opere d’Arte” portavano gli investigatori a rintracciare l’oggetto di “Arte Sacra”, nel frattempo posto in vendita in un’attività commerciale di oggettistica varia usata. Gli accertamenti sulla refurtiva rinvenuta permettevano di identificare nel 50enne biellese D.D., (soggetto già noto alle forze di polizia), il responsabile della ricettazione dell’opera d’arte sacra di provenienza furtiva, pertanto, denunciato in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria. In attesa della successiva restituzione alla chiesa da cui è stata sottratta, l’opera, di notevole valore morale oltre che materiale, è stata sequestrata e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.