Vive e abita nel Biellese il neo campione del mondo 2019

Il Biellese e in particolare Valle San Nicolao ha un campione del mondo. Domenica scorsa la gattina ARTIA’S DREAM ARWEN, di razza Maine Coon e di proprietà di Silvia S., ha partecipato all'esposizione felina più importante dell’anno: il World Show a Friburgo in Germania e dopo numerose selezioni, ha ottenuto il titolo di World Winner (campione del mondo). Il titolo più prestigioso. All'evento hanno partecipato circa 1500 gatti in gara provenienti da molte nazioni del mondo.