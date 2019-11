Sagliano Micca ricorda i caduti di tutte le guerre

Anche Sagliano Micca onora i caduti di tutte le guerre. Domani, domenica 3 novembre, la popolazione si radunerà in piazza Pietro Micca, a partire dalle 10.30. Qui avrà luogo la deposizione della corona d'alloro al monumento a Pietro Micca e il corteo per le vie del paese fino al cimitero, accompagnati dalla banda musicale. Alle 10.50 deposizione al Parco della Rimembranza e, a seguire, santa messa in suffragio dei defunti. Per tale occasione, si raccomanda l'esposizione del tricolore.