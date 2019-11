Roppolo: Oggi l'inaugurazione del campanile restaurato

Nel corso della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma oggi, sabato 2 novembre, la comunità di Roppolo celebrerà il suo "nuovo" campanile, che, a partire da maggio scorso, è stato oggetto ad opere di restauro conservativo archittetonico e messa in sicurezza.

In particolare, i lavori sono stati suddivisi in due lotti. Il primo ha previsto un intervento di consolidamento e di pulitura generale dei muri esterni, finalizzato ad impedirne il degrado. Nel secondo lotto è stato eseguito il restauro estetico degli stucchi e degli elementi in rilievo, atto a restituire dignità architettonica al bene storico.

Il restauro del campanile ha comportato una spesa di 43mila euro, a cui ha contribuito tutta la comunità di Roppolo, dal Comune alle associazioni, dagli abitanti del paese ad alcuni benefattori.