Porte aperte delle caserma Fiorina dei carabinieri per il 4 novembre

Il 4 novembre 2019 si celebrerà la ricorrenza del "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Il Ministero della Difesa, in occasione di tale celebrazione, ha disposto l’apertura al pubblico delle caserme di tutte le Forze Armate. Pertanto la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, in via F.lli Rosselli 98/bis sarà aperta al pubblico lunedì 4 novembre 2019 dalle 9,30 alle 12. In tale occasione saranno visionabili gli automezzi in dotazione e le attrezzature tecniche di P.G. utilizzate durante le indagini.