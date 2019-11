Biella: Commemorazione dei defunti Interforze, messa del vescovo Farinella a San Paolo FOTO

Commozione e grande partecipazione alla chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella. Questa mattina, 2 novembre, si è tenuta la Santa Messa in occasione della commemorazione dei defunti. A celebrare la funzione il vescovo di Biella, Roberto Farinella, coadiuvato da don Eugenio Zampa, cappellano della Polizia di Stato di Biella. Alla cerimonia, seduti tra i banchi della chiesa, le maggiori autorità cittadine oltre alle massime cariche e ai rappresentati di tutte le forze di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e dei Carabinieri Forestali.

“È doveroso un saluto a tutti i presenti – annuncia nella sua omelia monsignor Farinella – In questo tempo, muovendo i primi passi a Biella, ho avuto modo di conoscervi e incontrarvi. Porto il mio saluto e il mio grazie per il vostro servizio, così alto e prezioso, e per il dono della vostra umanità, così accogliente nei confronti di tutti, nel vostro servizio quotidiano vicino alle persone”