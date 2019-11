Dipendenze nelle attività della vita quotidiana, nuovo incontro di Anzitutto a Biella

Martedì 5 novembre alle 17.30 presso la Casa dei Popoli e delle Culture in via Novara 4 a Biella,, la Coordinatrice della Struttura di Lungodegenza e Geriatria Territoriale Enrica Borrione tratterà l'argomento "Dipendenze nelle attività della vita quotidiana" nell'ambito del Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza" organizzato da FAP ACLI, Anzitutto in collaborazione con Istituto San Paolo, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese . Si tratta del quarto incontro del corso indirizzato a persone, famigliari e non solo, che assistono anziani non autosufficienti.

“Dopo i principali problemi legati all'invecchiamento fisico e cognitivo, quelli alimentari dell'anziano, e dei famigliari che vivono con una persona con demenza, è la volta delle dipendenze nelle attività della vita quoidiana – spiegano gli organizzatori - In questo quarto incontro Enrica Borrione parlerà di quelli che sono i principali problemi che un famigliare deve affrontare quando l'anziano che assiste presenta problemi legati ad un cateterismo, a deficit di mobilità a lesioni da decubito, ecc. e le strategie da affrontare per migliorare l'assistenza e la qualità di vita sia dell'assistito che del caregiver. A volte bastano pochi accorgimenti per risolvere situazioni che sembrano senza via d'uscita”.