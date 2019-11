Ultimissime da Radio Corsa, al via al Giro delle Cascine, Francesco Carrera

E' il Giro delle Cascine dei record: superata quota 400 iscritti e tanti campioni al via per un'edizione che si preannuncia a dir poco adrenalinica. Proprio alla scadenza delle iscrizioni un nome importante per la 46ª edizione del Giro delle Cascine che andrà in scena sabato pomeriggio a Gaglianico, organizzato dall'As Gaglianico 74. Ha confermato la sua partecipazione il borgosesiano Francesco Carrera, portacolori dell'Atletica Casone Noceto, società con la quale ha conquistato il titolo italiano a squadre di Mezza Maratona. Carrera ha già vinto il Giro delle Cascine nel 2016 e si presenta al via con un tempo di accredito di 29'55”: quest'anno è stato 8° nella classifica assoluta del campionato italiano dei 10 km su strada. Per un posto sul podio è attesa battaglia tra una serie di atleti con ottimi personali sulla distanza: il lombardo Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate), il senegalese Abdoulaye Yally Mamadou (Club 97 Alperia), il marocchino El Mehdi Maamari (Fulgor Prato Sesia), il canavesano Paolo Boggio (Atl. Santhià), Falvio Ponzina (Brancaleone Asti), il valdostano Massimo Farcoz (Pont St. Martin) e i biellesi Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo) e Alessandro Ferrarotti (Gac Pettinengo), questi ultimi due reduci dal Trail del Casto.

SUPERATA QUOTA 400 ISCRITTI

A preiscrizioni chiuse sono ben 409 gli atleti che hanno dato la loro adesione in rappresentanza di ben 7 regioni: oltre al Piemonte, chiaramente in maggioranza, saranno al via atleti di formazioni lombarde, valdostane, altoatesine e trentine, friulane, emiliane e del Lazio. Il record di presente è 471 nella prima edizione nel 1974. Solo un'altra volta sopra quota 400: nel 1993 con 418 iscritti. Nella passata edizione furono 289. La società con più iscritti è quella di casa: ben 50 per il Gaglianico 74. A seguire la Brancaleone Asti con 41 iscritti e il Santhià con 28. Del Comitato provinciale di Biella/Vercelli sono presenti anche atleti di Unione Giovane Biella (3), Atletica Vercelli (7), Atletica Candelo (19), Gsa Valsesia (6), Splendor Cossato (8), Atletica Stronese (1), Zegna Trivero (4), Amatori Serravalle (4), Gac Pettinengo (2), Gsa Pollone (1), Atletica Gaglianico (1), Atletica Valsesia (6), Atl. Trivero 2001 (7), La Vetta Running (24), Podismo di Sera (9), Olimpia Runners (22), Biella Running (17), Ready to Run (9). Le iscrizioni riapriranno sabato prima della gara dalle ore 14 alle ore 15 sul luogo di partenza al campo Miller Rava di Gaglianico.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Dalle ore 14.00 – Iscrizioni last minute al “Giro delle Cascine” e ritiro pacchi gara preiscritti nella palestra delle scuole medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non competitiva su percorso di 4,5 km circa Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine” Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine” Ore 17.30/17.45 – Inizio premiazioni