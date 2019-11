Trasferta a Recco per Biella Rugby

Il campionato incalza, giusto il tempo di brindare al ‘due su due’, due vittorie su due incontri disputati, che è già tempo di mettersi al lavoro per preparare la prossima sfida. Nulla di semplice attende Biella nel fine settimana. Al Tossini, è in programma il confronto con Pro Recco, squadra guidata da Cal McLean, per lungo tempo alla guida dei gialloverdi in passato. Compagine esperta della categoria, che nella stagione 2018-2019 ha chiuso al quarto posto della classifica di girone, ha inflitto agli Orsi due severe sconfitte: 7-23 nel girone di andata a Biella, 33-17 in quello di ritorno. Orfani del capitano Agniel, gli Squali hanno riorganizzato e rafforzato la rosa, ma complice il maltempo prima, che ha fatto saltare la sfida con Cus Genova e l’ostico impegno con Cus Ad Maiora Torino poi, i liguri rimangono affamati di punti e successi.

Pronti a scommettere che venderanno a caro prezzo la pelle di fronte al pubblico amico. Massima allerta per il XV gialloverde che si troverà, salvo imprevisti, a disputare l’ennesima sfida con il coltello tra i denti. L’head coach Aldo Birchall: “Stiamo attraversando un momento positivo: due vittorie su due partite.Ora l’importante è riuscire a far continuare questa scia positiva che ci porta sempre più vicini all’obiettivo che rimane quello di salvarci in maniera tranquilla, nel più breve tempo possibile. Diciamo che è un buon momento: i ragazzi si impegnano davvero molto, all’interno della squadra c’è una vera, sana e leale competizione per il posto in squadra. Si incentivano tra loro per riuscire a migliorare e questo non accadeva negli anni passati, la vedo come una cosa molto positiva. Detto questo, mi rendo conto di ripeterlo ogni volte, è molto importante prendere una partita per volta.

Mi spiego: ogni partita è una battaglia a sé e come abbiamo visto domenica scorsa, sulla carta dovevamo essere chissà chi, invece il derby ha sparigliato le carte e se è vero che abbiamo vinto, lo è anche che abbiamo sofferto per raggiungere l’obiettivo, che nulla è stato semplice. Lo scorso anno, Recco ci ha sconfitti per due volte, questo per noi già dovrebbe rappresentare una bella sfida. Per loro sarà la prima partita in casa della stagione, arrivano da una sconfitta e sicuramente vorranno fare del loro meglio. Recco è sempre una squadra ostica e in casa non esita a spendere tutto fino al fischio finale. Hanno trequarti con gambe veloci e avanti capaci di creare opportunità. Duri sui punti d’incontro. Abbiamo già dimostrato che fuori casa siamo in grado di vincere, dobbiamo andare a Recco con la testa giusta, pronti al sacrificio, a dare tutto”. Calcio d’inizio alle ore 14.30. Prevista la diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977.