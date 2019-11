Spazioforma Biella: vittoria XXL contro Forno Canavese, alla Rivetti finisce 94-34

Poteva essere un match insidioso quello di mercoledì sera, infrasettimanale e prima in casa, ma l’approccio deciso sin dalla palla a 2 ha spianato la strada ad uno Spazioforma Biella che ottiene la seconda vittoria su due partite giocate. Difesa, transizioni rapide e circolazione di palla sono state le chiavi che hanno aperto sin da subito la scatola, consentendo ai padroni di casa di volare in scioltezza verso il quarantesimo. Alla sirena il tabellone segna un perentorio 94-34. Sguardo ora alla prossima partita, Venerdì 8 novembre derby in trasferta sul campo della Virtus Coggiola ancora a quota zero punti in classifica dopo due giornate.

Tabellino: Piccioni (C) 9, Allione 17, Rossetti 6, Mandelli 2, Bertotti 16, Gagliano 11, Liuni 6, Finco 15, Costenaro 5, Marchisotti 7