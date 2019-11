Serata di recuperi: Chiavazzese in testa, tris per Sandigliano

Il calcio non va in vacanza e, nelle serate di mercoledì e giovedì, si sono tenuti i recuperi dei campionati. In Prima Categoria, la Chiavazzese fa suo il derby superando 2 a 1 la Valle Cervo Andorno con le reti di Dovana e Foglia Crosa. Nella ripresa la formazione del Cobra Pertel rimane in inferiorità numerica e subisce la rete dell'ex Sassi su rigore. Al fischio finale, la Chiavazzese sale da sola al comando del girone.

In Seconda, il Gaglianico centra il quarto posto domando agevolmente l'Aosta Calcio (3-1) con i centri di Facchinetti, Teodori e Ranotto mentre la Cervo rifila un secco 2-0 all'Fc Biella nella notte delle streghe di Halloween. Infine, in Terza, il Città di Sandigliano annienta 3-0 la Granozzese (gol di Scognamiglio, Palamara e Trivero Boli) e si porta al quarto posto, a -4 dalla coppia di testa Virtus Mulino Cerano-Amatori Granozzese.