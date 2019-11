Segnaletica orizzontale a Borriana. Ramella Pralungo: “Inutili le polemiche dalla minoranza comunale"

A seguito della polemiche sollevate dalla minoranza consiliare del Comune di Borriana in merito alla segnaletica orizzontale l’Amministrazione Provinciale, ancora una volta, si trova nella condizione di venirne a conoscenza tramite i mezzi di informazione. Ma che fine ha fatto il rispetto istituzionale? Perché un Consigliere Comunale, che pure potrebbe vantare un rapporto privilegiato rispetto al cittadino, scrive ad un giornale o sui social network anziché rivolgersi agli uffici provinciali? La risposta può essere solamente legata al fatto che al Consigliere non interessa nulla essere informato sulla tematica ma predilige, sicuramente, un momento di visibilità, rispetto alla soluzione del problema. E, in questo caso, infatti, se il Consigliere si fosse rivolto agli uffici provinciali non avrebbe avuto alcuna visibilità perché gli sarebbe stato risposto che l’intervento era già programmato e se non ci fossero stati i giorni di pioggia sarebbe anche già stato eseguito. Si crede sia facile per chiunque capire che fare le strisce quando piove non sia possibile.

"Non credo ci voglia un fisico nucleare per comprendere che non è possibile fare le strisce quando piove – ha dichiarato Ramella Pralungo – e soprattutto non credo di poter o voler ricevere suggerimenti da chi appartiene ad un partito che ha fattivamente contribuito a mandare a rotoli il bilancio provinciale, con il conseguente dissesto dell’Ente e oggi, dopo che per anni abbiamo fatto sacrifici, viene a pontificare sui lavori che lui ritiene siano da fare! E soprattutto gli consiglio, per la prossima volta, di lasciar da parte l’ego e la smania di apparire e alzare il telefono. Se si vogliono realmente risolvere i problemi questa è la strada, non i giornali".

“Condivido quanto dice Ramella – ha riferito il Sindaco di Borriana Francesca Guerriero – ed era molto semplice avere l’informazione, bastava davvero poco. Il Consigliere Tedesco poteva rivolgersi alla Provincia, al Sindaco o all’Ufficio Tecnico del Comune ed avrebbe avuto tutte le risposte. Da molto tempo il Comune di Borriana interagisce con gli uffici che si occupano di manutenzione strade e sono state evidenziate situazioni dove era necessario intervenire: nell’estate 2019 sono state sostituite la barriere di protezione dei ponticelli; e poi abbiamo programmato la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo le due aste della provinciale Sp 422. Ci sono stati più incontri tra i due Enti e scambio di corrispondenza, cercando di trovare accordi per soddisfare le nostre esigenze. Vorrei ricordare al Consigliere, che se conoscesse bene Borriana, dovrebbe anche sapere che i tratti di strada provinciale lungo la Sp 422 sono due (il tratto Ponderano-Borriana ed il tratto Borriana-Sandigliano)...le strisce saranno realizzate su tutti e due i tratti. I problemi si risolvono confrontandosi con gli uffici preposti e non scrivendo solo sui giornali".