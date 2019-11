Arriva l'Opinione: nuova pagina sul sito del Movimento 5 Stelle Biella

Importanti novità in casa 5 Stelle. Il gruppo pentastellato di Biella ha informato cittadini e militanti che da ieri chiunque potrà esternare le proprie convinzioni al fine di contribuire a far crescere il movimento sia in ambito territoriale sia regionale o nazionale, tramite la nuova pagina del sito biella5stelle.it denominata: "L'Opionione”.

Di seguito il progetto illustrato sulla pagina facebook: "Il M5S Biella lancia la nuova pagina L'Opinione sul sito biella5stelle.it dedicata, non solo agli attivisti, ma a chiunque voglia far conoscere la sua opinione su: Comune di Biella, Regione, Governo e tematiche varie. I vostri concetti potranno essere inviati a: biella5stelle@gmail.com e verranno pubblicati ogni sabato. Le esposizioni contenenti gli argomenti maggiormente costruttivi verranno selezionati, catalogati e girati ai portavoce regionali e nazionali. Naturalmente non saranno accettati commenti volgari o contenenti insulti e incitazione alla violenza, inoltre non pubblicheremo commenti anonimi, tranne per i minori (solo nome e cognome puntato) o su espressa richiesta da valutare. Ricordo a tutti che le opinioni usciranno sul sito del M5S Biella, quindi invitiamo ad attenersi a eventuali critiche costruttive, sarà negata la pubblicazione di commenti che volgono a svolgere campagne elettorali pro partitiche per altre forze politiche, chi vuole farlo potrà utilizzare i canali del partito di appartenenza. Ogni mail verrà vagliata dal gruppo Comunicazione".