Scuola Pallavolo Biellese: sabato la partita contro Val Chisone

Si torna in casa contro la Rabino Sport Val Chisone. Per il ponte di Ognissanti Ilario Ormezzano SPB non si ferma e punta alla vittoria con una squadra preparata e forte. Appuntamento sabato 2 novembre alle 20,30 alla palestra comunale di Occhieppo inferiore per indisponibilità del Pala Pajetta. “Si gioca in casa contro la Val Chisone – spiega il coach Barazzotto - . Abbiamo fatto la scalata dalla serie D assieme. Sono preparati e con due new entry di livello che arrivano dalla serie B. Ci daranno filo da torcere, ma noi ce la giochiamo. Entreremo in campo carichi anche se non ancora al completo e proveremo a vincere ma soprattutto a dare il meglio”.

All’appello manca infatti ancora Lorenzo Silvestrini che rientrerà a breve a pieno regime e continuerà la stagione con la squadra. Sabato il punto debole di SPB rispetto a Val Chisone è il centro “a noi manca ancora qualcosa, ma ce la giochiamo”.

Coach Barazzotto non sarà fisicamente con i ragazzi sabato, ma li lascia in buone mani: con coach Marco Calcaterra delle giovanili. “Sarò alla maratona di New York – spiega Barazzotto - . Il mio cuore è con i ragazzi. Date il meglio”.