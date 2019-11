Alla cascina Imperolo di Gifflenga anche la mela Golden Delicius: zuccherina e profumata, la più desiderata dagli italiani

Facilmente riconoscibile per il suo colore giallo/oro, più o meno rugginosa, e da una polpa consistente croccante e succosa, molto zuccherina e profumata, ma anche diuretica e rinfrescante.

Raggiunge la maturazione a metà del mese di settembre e si presta meglio di qualsiasi altra mela ad essere conservata per lunghi periodi.

L'utilizzo della mela Golden in cucina è davvero semplice, vista la possibilità di utilizzarla sia cruda che cotta.

Le origini della mela Golden risalgono al 1891 anno in cui fu scoperta negli Stati Uniti: nata probabilmente da un l'incrocio naturale tra altre due varietà gialle, la Golden Renette e la Golden Grimes, iniziò a propagarsi con coltivazione intensiva della varietà qualche decennio dopo in Louisiana nei vivai Stark che per affiancarla alla propria linea aggiunse l'epiteto Delicious al nome della varietà.