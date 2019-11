Qualità e tradizione: Le goloserie di Cioccolato Taf in esposizione a Fatti ad Arte

Location di prestigio e prodotti d'eccellenza. Ha centrato il bersaglio anche quest'anno Fatti ad Arte, rassegna dedicata agli artigiani andata in scena lo scorso weekend con la regia dell'omonima associazione in collaborazione con le associazioni di categoria Confartigianato Biella e CNA Biella.

Tra gli artigiani in esposizione nei palazzi storici che hanno ospitato la rassegna (Ferrero e La Marmora) c'era anche Titti di Cioccolato Taf: "Location azzeccata e ben decorata - confida - alzando gli occhi al soffitto mi è sembrato di essere in una delle mie praline ben decorata e ammirata da tutti".

Molti i visitatori che hanno apprezzato e assaggiato i prodotti proposti dall'azienda, tra cui il famoso Torrone dei morti, letteralmente andato a ruba. Questa ed altre specialità sono disponibili per tutto il mese da Cioccolato Taf, in via Garibaldi a Biella (zona cinema Mazzini).

Orari: Dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 20. Sabato dalle 8 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 23. Domenica dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 20.

Per info: 015/22341 - cioccolatotaf.it - Pagina FB: Cioccolato Taf.