Dal Nord Ovest - Scontro frontale tra auto in rotonda

Sono stati ricoverati al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per cure e accertamenti sanitari i conducenti delle due vetture che verso le 1 di questa mattina si sono scontrate frontalmente alla rotonda di via Chambéry ad Aosta. Cause e dinamiche sono in corso di accertamento da parte della polizia, giunta sul posto con 118 e Vigili del fuoco.

Errate manovre in rotonda potrebbero essere la causa dell'incidente, oltre a un possibile eccesso di velocità. Le condizioni dei due infortunati non desterebbero preoccupazioni.