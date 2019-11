Dal Nord Ovest - Grave incidente nella notte, interviene l'elisoccorso

Grave incidente, nella serata di giovedì, sulla Sp31 bis, nel comune di Fontanetto Po, dove all'altezza della Cascina Guidera, una persona è rimasta ferita seriamente, probabilmente per un incidente autonomo.

Secondo le prime informazioni, al momento frammentarie, si tratterebbe di un incidente autonomo che ha coinvolto una sola persona. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e sul posto, insieme alle forze dell'ordine, sono intervenute ambulanze, di base e medicalizzate, da Trino e Chivasso per fornire i primi soccorsi. La persona ferita è poi stata trasportata con urgenza a Crescentino dove è atterrato l'elisoccorso che, intorno alle 22, ha effettuato il trasporto in ospedale.