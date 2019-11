Per non dimenticare l'orrore. I parenti dei defunti cremati a Biella depongono fiori davanti al forno

"Chissà dove sono finiti i resti violati dei nostri cari, forse in discarica o in qualche altro posto. Deponiamo qui i nostri fiori per non dimenticare l'orrore, per chiedere giustizia terrena".

Nel giorno in cui famiglie si recano ai cimiteri per portare un saluto ai cari defunti, ci sono più di 500 famiglie che non sanno ancora dove piangere chi li ha lasciati e le cui spoglie sono state violate, spezzate, umiliate. Fiori perchè non si minimizzi, perchè non si seppellisca la voglia di chiarezza e perchè non ci si arrenda allo strapotere degli interessi personali ma si persegua la strada della verità e della giustizia, quella vera.