Halloween da incubo: a Biella 13enni con passamontagna procurano molti danni e paura

Altro che "dolcetto o scherzetto". Blitz vandalico ieri sera 31 ottobre a Biella per un gruppetto formato da 13/15enni. Approfittando della festa di Halloween, hanno messo in pratica il peggio di loro. Tra le 22 e la mezzanotte i ragazzini, passamontagna indossato sul capo, hanno scorrazzato e distrutto tutto ciò che capitava sotto mano, nella zona compresa tra via Valle d'Aosta e viale Macallè. Scotch ai campanelli con petardi all'interno, scoppi negli androni condominiali per l'accensione sempre di petardi, senza risparmiare i passeggini parcheggiati all'interno e il lancio di farina.

Poi si sono sfogati ancora contro le automobili parcheggiate nelle vie cittadine. Sono state rigate la carrozzeria: portiere, cofani e bauli oltre ad aver tagliato diversi copertoni. Una vera azione mirata e architettata all'insegna del vandalismo. "Sulla mia auto mi hanno procurato alcune migliaia di euro di danni -commenta sconsolato un cittadino-. Sul cofano hanno piantato non quale tipo di oggetto per poi trascinarlo e rovinarmelo tutto. Anche le portiere non sono state graziate con segni a forma fallica, disegnati. Sono andati talmente in profondità che si sono creati evidenti riccioli di vernice. Un disastro. Le foto non rendono bene l'idea". E così alla fine saranno in molti a dover riparare, oltre le auto, anche i danni procurati agli impianti citofonici, ai passeggini e quant'altro. Indagini affidate alle forze di polizia.