Mongrando, castagnata alla Residenza Ines e Piera Capellaro

Mercoledì 30 ottobre, nella Struttura Ines e Piera Capellaro di Mongrando è arrivato un trattore … “di castagne. Il Circolo ANSPI La Vetta di Mongrando, con i ragazzi del gruppo Diversamente Chef, ha infatti offerto agli ospiti di tutta la Residenza una “vagonata” di castagne per la soddisfazione dei partecipanti alla festa che, data la quantità, hanno potuto portarsene anche a casa. I giovani hanno, inoltre, fornito gli strumenti necessari per arrostire le castagne ed hanno collaborato alla loro cottura, dimostrando, dopo il successo ottenuto con la realizzazione di ricette locali nei laboratori di Mina Novello, la loro duttilità in tutto ciò che riguarda l’arte del cucinare.

Numerosi i famigliari, i volontari e gli insegnanti dei cuochi che si sono uniti al personale per sbucciare e gustare le castagne in compagnia, tra canzoni e balli, accompagnati da Moreno e Carollo. A partire dalle 15, il cortile antistante la Residenza ha visto scoppiettare le caldarroste che hanno proseguito il loro percorso fino alla tavolata del Centro Diurno, dove anche don Stefano, Parroco di Mongrando, ha aiutato i suoi parrocchiani a … mangiarle.