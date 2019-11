Carosello del risotto italiano, partenza col botto con lo speciale Halloween all'italiana FOTO

Partenza col botto per l'edizione 2019 del Carosello del Risotto Italiano. Più di 200 bambini e altrettanti adulti hanno partecipato alla serata Halloween all'Italiana con giochi, scherzi, maghi, trucca bimbi.

Risate e... risotti per quattro generazioni di persone che hanno gremito il polivalente di Cavaglià, ora pronto per il primo 'Motoraduno Simoncelli' con la fondazione omonima (con orario d'inizio alle 11), i risotti per pranzo e la gara tra e Pro Loco per il miglior risotto con Edoardo Raspelli a cena. A sera il concertone con Luca Panama, Giuliano dei Notturni, Paki dei Nuovi Angeli, Michele e Mal, premiazione del miglor risotto per la giuria tecnica (con la popolare la premiazione avverrà domenica sera) con Raspelli e la miss madrina Francesca Buonaccorso. Illustrazione delle iniziative della Fondazione Simoncelli.