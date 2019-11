Vigili del Fuoco mobilitati per chiedere parità di trattamento con gli altri corpi

I sindacati dei Vigili del fuoco - Conapo, Apvvf, Sindir VVf e Dirstar VVF - chiedono al governo di inserire nel bilancio un fondo triennale, 2020-2022, di 216 milioni necessari per equiparare retribuzioni e contributi dei Vigili del Fuoco a quelli delle forze di Polizia ad ordinamento civile, a cui andrebbero aggiunti 14 milioni per il riordino delle carriere, stanchi di non ricevere adeguate risposte e di essere considerati il corpo meno pagato e meno tutelato.