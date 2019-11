Piogge e nevicate in montagna nel weekend di Ognissanti in Piemonte

Sarà un fine settimana di stampo decisamente autunnale sul Piemonte a causa di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse e nevicate in montagna. A rivelarlo l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte. Nello specifico, a Biella e in provincia, sono previste piogge con temperature che varieranno dagli 11 agli 8 gradi. Un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche si avrà solo dal tardo pomeriggio di domenica.