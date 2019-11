Biella Città Creativa Unesco, le parole del sottosegretario Azzolina

Riceviamo e pubblichiamo:

“È arrivata una bellissima notizia per la città di Biella, dove vivo ormai da tempo, dove ci sono i miei cari e dove sono stata eletta. Biella sarà città creativa Unesco. Un riconoscimento importante. Un risultato a cui ho lavorato impegnandomi insieme a molti altri per una città che merita di più. Ad aprile, con l'ex Ministro Bonisoli, abbiamo incontrato il territorio, che deve essere meno isolato, più facilmente raggiungibile e più conosciuto. Bene questo riconoscimento! Avanti tutta per una nuova Biella”.