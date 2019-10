Weekend al Palazzetto di via Pajetta gara interregionale gold di ritmica

Sabato 2 novembre e domenica 3 novembre al Palazzetto dello Sport di Via Pajetta, di fronte alla Piscina Rivetti, la Società Bon-Prix- La Marmora organizzerà il Campionato Interregionale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica. Saranno presenti le ginnaste Juniores e Seniores selezionate dai Campionati regionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria che gareggeranno sabato quasi ininterrottamente dalle 8,30 alle 21,00, mentre domenica scenderanno in campo le ginnaste di Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna e Repubblica di S.Marino dalle 8.30 fino alle 15.

Si alterneranno alla fune, cerchio, palla, clavette , nastro e in un esercizio a coppie. In gara tra le Società del biellese vedremo solamente la Bon Prix – La Marmora con la ginnasta Junior Camilla Ferraris e le Seniores Alice Livelli, Giorgia Gelsi ed Alessia Scardone. Non ha superato lo scoglio dell’ammissione Virginia Spicuglia mentre Cecilia Medri, per un infortunio, non ha potuto partecipare alle selezioni regionali. Lo spettacolo è assicurato ed ogni spettatore può scegliere di raggiungere il Palazzetto in qualsiasi ora per ammirare le 250 ginnaste in campo. Il numero così imponente è dato anche dal fatto che ogni ginnasta parteciperà con uno od al massimo con due attrezzi.