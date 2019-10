Scuola Pallavolo Biellese non si ferma, ancora una vittoria per l'under 16

Martedì sera, 29 ottobre, al PalaPajetta i ragazzi di coach Rudy Rastello si sono imposti per 3-0 sull'Alto Canavese nella terza giornata del campionato Under 16 ed hanno così consolidato il primo posto provvisorio in classifica.

Partiti un po' disordinati in campo, i nostri ragazzi si sono poi ritrovati grazie a qualche bella giocata individuale e soprattutto ai consigli di mister Rastello. Nonostante il tentennamento iniziale, il primo set si è chiuso comunque abbastanza agevolmente 25-18. Qualche pasticcio iniziale anche nel secondo, con qualche errore di troppo in battuta ed in fase di attacco. Gli avversari hanno un moto di orgoglio e sembrano avere la meglio soprattutto sulle palle a rete. Coach Rastello chiama a raccolta i suoi fermando il gioco un paio di volte e facendo ruotare anche la lunga panchina a sua disposizione. Con una serie di belle battute incisive riusciamo a mettere in difficoltà la ricezione dei canavesani che fanno fatica a ricostruire. Ci portiamo così a casa anche il secondo set 25 a 22. Tutto facile nel terzo in quanto gli avversari sembrano aver perso la motivazione necessaria per combattere, andiamo subito avanti nel punteggio e riusciamo a chiudere controllando agevolmente 25-13.

Che dire? Ottimo. Anche se non è stata una prestazione eccelsa abbiamo portato a casa il risultato. Ora pero' ci attende una trasferta insidiosa in quel di Montanaro, domenica prossima: chi vince è in testa alla classifica. Bisognerà lavorare sodo in palestra in questi pochi giorni che rimangono ed arrivare belli carichi per prendersi un meritatissimo primo posto. Siamo sicuri che i nostri ragazzi ce la metteranno tutta e che i loro calorosissimi tifosi li sosterranno fino all'ultimo punto.

U16 Spb - Vitality Alto Canavese Volley 3 - 0

Parziali: 25 - 18, 25 - 22, 25 - 13.

Palleggio Spinello, Bande Aiazzone e Mazzoli, Centrali Rege e Ressia, Opposto Tortelli, Liberi Dellapina e Castellani.

Punti: Mazzoli 6, Tortelli 12, Aiazzone 8, Rege 8, Ressia 5, Barausse 1, Bozzo 2, Andrigo 1, ne Lovisolo.