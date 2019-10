Rugby: Nazionale U18, Pietro Rodina selezionato per il test contro Ireland U18 Clubs

L’Under 18 Pietro Rodina, atleta gialloverde che frequenta il Centro di Formazione Permanente di Milano, è stato selezionato dal tecnico Mattia Dolcetto per affrontare con la maglia azzurra il primo test stagionale contro Ireland U18 Clubs in programma il 2 novembre alle ore 15.30 presso l’impianto sportivo del Rugby Badia di Badia Polesine. Da questa mattina, Rodina e gli altri 20 atleti selezionati, si trovano in raduno ad Occhiobello (Rovigo).