Catherine Bertone e Elisa Stefani presenti al Giro delle Cascine. Attenzione alla giovane biellese Reniero

Oltre a Nadia Ejjafini, annunciata in precedenza, sarà al via del 46° Giro delle Cascine anche un’altra atleta azzurra: si tratta di Catherine Bertone, tesserata per la Calvesi Aosta ma legatissima al territorio biellese dove ha vissuto e lavorato per tanti anni. Arriva all’appuntamento in gran forma dopo aver siglato il personale in mezza maratona (1h12’39”) nello scorso fine settimana ad Aosta. Nonostante abbia 47 anni, Bertone è ancora uno dei punti di forza della nazionale italiana: 8ª all’europeo del 2018 (con medaglia d’argento a squadre) in Maratona e 25ª all’Olimpiade del 2016 sempre sulla corsa regina della strada. E’ titolare del record del mondo master 45 in Maratona e nel suo palmares, oltre ad un titolo italiano nel 2015, un argento a squadre nell’europeo 2016. Si è cimentata con successo anche nella corsa in montagna, ottenendo un bronzo individuale ai campionati del mondo del 2015 e un bronzo e un argento a squadre ai mondiali nel 2014 e nel 2015. Catherine Bertone ha già vinto il Giro delle Cascine nel 2011, 2014 e nel 2016 e fu seconda nell’edizione 2018. Nella corsa su strada 10 km ha un personale di 34’02” risalente allo scorso settembre.

A cercare la vittoria nella corsa organizzata dall’As Gaglianico 74 anche Elisa Stefani, valenzana in forza alla Brancaleone Asti, già a segno nell’edizione 2018. Ha un personale di 34’16” nella corsa su strada 10 km e lo scorso 20 ottobre ha vinto la mezza maratona dell’Abate Guglielmo. Nel 2019 ha vinto il titolo regionale di Cross Country ed è stata 7ª ai tricolori. Nel suo palmares un titolo di campionessa d’Italia di Maratona. Tra le più giovani un occhio di riguardo per la biellese Arianna Reniero dell’Atletica Gaglianico, medaglia d’argento tricolore Allieve sui 3000 metri, 5ª agli italiani Allieve di corsa su strada 6 km, vincitrice della Balma-Piedicavallo 2019. Al via anche la lombarda Nicole Coppa (Bracco Atletica), 9ª ai campionati italiani Allieve sui 3000 metri, 6ª ai campionati italiani su strada sulla distanza di 6 km proprio dietro Reniero. Entrambe non hanno riscontri ufficiali sui 10 km su strada. In ottica biellese al via anche la junior Lucrezia Mancino (Ugb), mentre sicuramente non saranno della gara Valeria Roffino e Selena Bernardi.

Maschile. Nell’attuale incompleta starting list (le preiscrizioni sono terminate mercoledì sera, ma saranno possibili last-minute prima della partenza), non sono presenti i primi due della passata edizione, ovvero Massimo Galliano e Francesco Nicola. Sicuramente non ci sarà nemmeno Italo Quazzola, a segno nel 2018, ma il livello è comunque molto interessante. Massimo Farcoz, valdostano, è uno specialista della montagna: ha vinto il Crabun nel 2018 e la mezza dell’alpe di Siusi nel 2019. In passato fu anche campione italiano Promesse di Corsa in montagna. Sui 10 km su strada nel 2019 è stato secondo alla 10 di Torino a Marzo in 32’28” e ha vinto al Lago Maggiore nel 2017. Il personale è di 31’32”. Ancora migliore il personale del torinese Flavio Ponzina (Brancaleone Asti): 31’28” sui 10 km su strada. Un atleta sub 70 minuti in mezza maratona In ottica biellese sicuramente al via, e tra i favoriti, Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo), fresco vincitore del Trail del Casto 20K, specialista della montagna ma decisamente competitivo anche nelle corse su strada: lo ricordiamo vincitore del trittico di Sala Biellese. Lo scorso anno chiuse al terzo posto. Il suo personale è di 33’25” ma risale all’anno scorso. Barbero si contenderà il Trofeo in memoria di Ezio Cappio (somma tempi con la Biella-Santuario di Graglia) con tre portacolori dell’Atletica Santhià: Paolo Boggio, quarto lo scorso anno e dietro di lui di pochi secondi a Graglia e Vezio Bozza (Atl. Santhià), 5° nel 2018. Tra i giovani iscritti può ritagliarsi un posto tra i migliori Paolo Orsetto, biellese dell’Atletica Vercelli, che ha il terzo tempo assoluto della stagione in Italia con 33’12” ed è stato bronzo ai campionati tricolori Allievi di corsa su strada 10km. Saranno al via anche i compagni di squadra Marco Fila Robattino e Matteo Riva, entrambi coetanei.

Edizione da record? L'edizione numero 46 del Giro delle Cascine potrebbe essere una delle più partecipate di sempre: ad iscrizioni ancora aperte sono oltre 350 i partecipanti. Sarà possibile iscriversi anche sabato prima della gara sino a mezz'ora prima della partenza. Il record di presente è 471 nella prima edizione nel 1974. Solo un'altra volta sopra quota 400: nel 1993 con 418 iscritti. Nella passata edizione furono 289.